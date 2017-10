FN: Nobelprisen godt teikn for ratifisering av atomforbod

– Eg trur dette er eit godt teikn for at traktaten blir signert av endå fleire, og framfor alt, at den blir ratifisert, seier FN-talskvinne Alessandra Vellucci til journalistar i Genève.

122 av FNs medlemsland slutta seg i juli i år til traktaten om forbod mot atomvåpen.

Så snart traktaten er ratifisert av 50 land, er den folkerettsleg bindande for alle land som er part i avtalen.

