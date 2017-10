Danmark vil forby ansiktsdekkjande plagg

Forslaget om eit slikt forbod er fremja av høgrepopulistiske Dansk Folkeparti og vil først og fremst ramme islamske plagg som nikab og burka.

Statsminister Lars Løkke Rasmussens parti Venstre støttar no forslaget, men understrekar at det berre vil gjelde plagg som dekkjer ansiktet, ikkje hovudplagg som turban eller jødisk kippa.

– Ein skal ikkje kunne skjule seg i det offentlege rom, seier politisk ordførarar i partiet, Jakob Ellemann-Jensen.

Eit stort fleirtal i det danske folketinget, også frå opposisjonsparti som Socialdemokratiet, vil stemme for lovforslaget som på folkemunne er døypt burkaforbodet.

Enkelte unntak frå forbodet vil likevel bli gjort, understrekar Mette Abildgaard i Det Konservative Folkeparti.

– Det skal framleis vere rom for julenissar, eg tør ikkje gjere meg til ein av dei politikarane som også vil avskaffe han, seier ho.

– Vi skal sjølvsagt forme ut denne lovgjevinga for å sikre at ein også i framtida kan kle seg ut under halloween og liknande, seier Abildgaard.

