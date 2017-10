16 døde i kollisjon mellom buss og tog i Russland

– For augneblinken kan vi bekrefte at 16 menneske er døde. 34 er redda, tilstanden til to barn er kritisk, og tolv andre er frakta til sjukehuset, seier Vjatsjeslav Arakelov, leiaren for dei lokale styresmaktene i Vladimir ifølgje nyheitsbyrået TASS.

Det russiske nyheitsbyrået melder at eit barn er blant dei døde. Bussen frå Kasakhstan kolliderte med eit tog som var på veg frå St. Petersburg til Nizjnij Novgorod. 56 personar skal ha vore om bord på bussen.

Ei kjelde i politiet seier at ein feil i bussmotoren kan ha vore årsaka til ulykka. Kjelda opplyser også at bussen skal ha stoppa på toglinja og vart nesten heilt knust av passasjertoget.

