USA ber Nato sende 1.000 fleire soldatar til Afghanistan

Rundt 3.000 amerikanske soldatar er i desse dagar på veg til Afghanistan, som eit ledd i president Donald Trumps nye strategi for å nedkjempe opprørsgrupper i landet.

USA har frå før drygt 11.000 soldatar i Afghanistan, der Taliban står sterkare enn på lenge og den ytterleggåande islamistgruppa IS også er på frammarsj.

Amerikanarane har også gjort det klart at dei meiner Nato må bidra meir, og den ferske Nato-ambassadøren Kay Bailey Hutchison opplyste torsdag at USA vil be sine allierte om å bidra med rundt 1.000 fleire soldatar.

USAs allierte har i dag rundt 5.000 soldatar i landet, og rundt 50 av dei er norske. Noreg lova nyleg å sende ytterlegare ti soldatar til Afghanistan, som eit svar på oppfordringa frå Natos generalsekretær Jens Stoltenberg.

Kritiske røyster stiller spørsmål ved Trumps nye strategi og viser blant anna til at USA og deira allierte på det meste hadde over 100.000 soldatar i Afghanistan, utan at Taliban vart nedkjempa av den grunn.

