Politiet trur Las Vegas-skyttaren fekk hjelp 

– Han må ha fått hjelp på eit tidspunkt. Kanskje han var heilt eksepsjonell og jobba ut alt dette åleine, men det er vanskeleg å tru. Det er berre å legge to og to saman, sa sheriff Joseph Lombardo under ein pressekonferanse onsdag kveld.

På spørsmål om det er funne bevis for at Paddock planla å sleppe levande frå angrepet i Las Vegas 1. oktober, svarte Lombardo ja. Han ønskte likevel ikkje å gå nærmare inn på kva bevis det er snakk om.

Paddock leigde også eit hotellrom på Ogden Hotel i Las Vegas frå 22. til 25. september. Også der gjekk det då føre seg ein musikkfestival, men det er uklart om 64-åringen opphavleg planla å gjennomføre ein massakre under denne.

58 menneske vart drepne då Paddock opna eld frå hotellrommet sitt i 32. etasje i Mandalay Bay Hotel and Casino søndag kveld, før han deretter tok sitt eige liv.

489 menneske vart såra i angrepet, og 317 av desse var onsdag utskrivne frå sjukehuset.

