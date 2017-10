Nobels litteraturpris til Kazuo Ishiguro

Svenska Akademien viser i si grunngiving til at Ishiguro i sine romanar viser stor kjenslemessig styrke, og at han har avdekt den avgrunnen som rår i vår illusoriske kjensle av tilhøyring i verda.

Svenska Akademiens sekretær Sara Danius beskriv Ishiguro som ei krysning mellom Jane Austen og Franz Kafka.

Fødd i Japan

Ishiguro vart fødd i Nagasaki i Japan, men familien flytta til Storbritannia då han var fem år gammal. Han debuterte i 1982 og har skrive åtte romanar, dei fleste av dei kritikarroste.

Forutan romanar er han også forfattar av noveller og songtekstar, og han har skrive for radio og TV.

Han har heile fire gonger blitt nominert til den prestisjetunge Man Bookerprisen, som han vann i 1989 for romanen «The Remains of the Day».

Romanen vart filmatisert i 1993 med Anthony Hopkins og Emma Thompson i hovudrollene. Filmen vart nominert i åtte Oscar-kategoriar.

Djupt original

Danius beskriv Ishiguro som ein briljant forfattar.

– Dette er ein djupt original forfattar som har utvikla sin eigen roman-estetikk, seier ho.

– Ishiguros tekstar er prega av ei språkleg tilbakehaldenheit, som er upåverka av dramatikken i hendingsgangen som blir skildra, skriv komiteen blant anna i si grunngjeving.

Musikken har ein sentral plass i Ishiguros bøker, som i novellesamlinga «Nocturner: Fem forteljingar om musikk og skumring» frå 2010.

Fakta om Kazuo Ishiguro

* Fødd 8. november 1954 i Nagasaki i Japan, men flytta til England med familien i 1960.

* Studerte ved Universitetet i Kent i 1978 og Universitetet i East Anglia i 1980. Vart britisk statsborgar i 1982.

* Bur i dag i London med kona Lorna MacDougall og dottera Naomi.

* I sine romanar, som i stor grad tar opp moralske problem, nyttar han seg av sin fleirkulturelle bakgrunn ved å hente stoff frå både Asia og Europa: A Pale View of Hills (1982; norsk overs. Skumring over landskapet, 1986), An Artist in the Floating World (1986; norsk overs. Kunstner i den flytende verden, 1987), The Remains of the Day (1989; norsk overs. Resten av dagen, 1990; filmatisert 1993), som vart tildelt Bookerprisen, The Unconsoled (1995; norsk overs. De utrøstelige, s.å.), When We Were Orphans (2000; norsk overs. Tilbake til Shanghai, s.å.) og Never Let Me Go (2005).

(Kjelde: Snl, Wikipedia)