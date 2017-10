Macron tilbyr seg å mekle mellom kurdarar og irakiske leiarar

Torsdag gjestar Iraks statsminister Haider al-Abadi president Emmanuel Macron i Elysee-palasset i Paris for samtalar om fransk støtte i kampen mot IS, og til gjenoppbygging av irakisk økonomi.

I møtet uttrykte Macron bekymring for situasjonen for dei irakiske kurdarane etter folkeavstemminga nyleg der dei stemte for sjølvstende, og den franske presidenten tilbaud hjelp for å roe ned spenninga i regionen.

Macron la vekt på kor viktig det er med nasjonal forsoning og ei regjering som også inkluderer kurdarar.

– Dialog er den einaste vegen, sa Macron.

– Vi ønsker ikkje ein væpna konflikt, understreka Abadi.

Spenninga har auka mellom styresmaktene i Bagdad og den kurdiske leiinga i Nord-Irak etter folkeavstemminga om sjølvstende 25. september. Heile 92,7 prosent av kurdarane stemte for sjølvstende.

Nasjonalforsamlinga i Bagdad har som eit svar på folkeavstemminga, bedt om harde tiltak og ønsker blant anna å ta tilbake den oljerike kurdiskkontrollerte byen Kirkuk med militærmakt.

