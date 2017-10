Fem PKK-medlemmer drepne i ferieområde i Tyrkia

Ifølgje det statlege nyheitsbyrået Anadolu blei medlemmene av det forbodne kurdiske arbeidarpartiet PKK oppdaga av sikkerheitsstyrkar i eit skogsområde i Koycegiz-distriktet i Mugla-provinsen ved Middelhavskysten.

Byrået melder om at fem av medlemmene skal ha blitt drepne og at sikkerheitsstyrkane jaktar ytterlegare to som kom seg unna. Ein tyrkisk soldat blei lettare skadd i samanstøyten.

Medan slike samanstøytar er hyppige i kurdisk-dominerte område søraust i landet, skjer dei ekstremt sjeldan i dei sørvestlege turistområda i Tyrkia.

Koycegiz-distriktet er eit særleg populært feriemål blant britar og tyskarar.

PKKs opprør i Tyrkia starta i 1984. Utgangspunktet var då å søkje sjølvstende for den kurdiske minoriteten, men no legg gruppa stadig større vekt på auka rettar og autonomi.

Titusenvis av liv har gått tapt som følgje av valden, og Tyrkia, EU og USA har utpeikt PKK som ei terrorgruppe.

Dei siste månadene har den tyrkiske hæren trappa opp den væpna innsatsen sin for å utrydde PKK, blant anna med hyppige luftangrep mot basane til gruppa i Nord-Irak.

(©NPK)