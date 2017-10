Amnesty: Tvangsreturar til Afghanistan brot på folkeretten

Rapporten rettar hovudkritikken mot EU, men også land utanfor unionen sender afghanarar tilbake til ein eksistens der dei kan oppleve både tortur og død, heiter det.

Amnesty seier at EU og enkeltlanda har sendt tilbake nesten 10.000 afghanarar i perioden 2015–2016.

– Konstant redsel

Organisasjonen trekkjer fram Noreg, Sverige og Nederland som land som har sendt tilbake afghanarar som er blitt drepne, skadd i bombeangrep eller overlatne til eit tilvære av konstant redsel for å bli forfølgt for seksuell legning eller religion. Berre fire EU-land ligg framfor Noreg på lista over tal på tvangsreturar. Tyskland er det landet som returnerer absolutt flest.

– I ei tid då dei sivile tapa i Afghanistan er dei høgste som er registrerte, tvingar europeiske regjeringar eit aukande tal asylsøkjarar tilbake til dei farane dei flykta frå. Dette er eit klart brot på folkeretten, seier Amnesty.

Tvangsreturar tredobla

Organisasjonen seier at det blant dei tvangssende er einslege barn og unge vaksne, som var barn då dei kom til Europa. Fleire personar som Amnesty har snakka med, seier at dei vart returnerte til område dei ikkje visste noko om.

Amnesty viser til offisiell EU-statistikk, der det går fram at talet på tvangsreturar vart tredobla i perioden 2015–2016. Samtidig fall talet på godkjente asylsøknadar frå 68 prosent i september 2015 til 33 prosent i desember 2016.

Sivile tap i Afghanistan nådde eit rekordnivå på 11.418 personar i 2016. Angrep mot sivile skjedde i alle delar av landet, dei aller fleste utført av Taliban og IS. I dei første seks månadane av 2017 er det registrert 5.243 sivile tap.

