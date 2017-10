Theresa May bad om unnskyldning for valnederlaget

Mays posisjon vart sterkt svekt då dei konservative tapte fleirtalet i Underhuset.

– Vi fekk ikkje den sigeren vi håpa på. Vi gjorde ikkje ein god nok valkamp. Eg leidde kampanjen og eg beklagar, sa May då ho opna sin tale til landsmøtet i Manchester onsdag ettermiddag.

På første benk i konferansesalen i Manchester sat alle regjeringskollegaene hennar.

Mays tale er avsluttinga av landsmøtet til dei konservative. Møtet har vore dominert av indre strid om brexit og Mays leiarskap.

Utanriksminister Boris Johnson er den av regjeringsmedlemmene som med sine brexit-utspel har laga mest bråk for Theresa May dei siste vekene. Han er også den som har dominert oppslaga i britiske medium under det fire dagar lange landsmøtet i Manchester.

Onsdag kom det nye krav om at May må sparke utanriksministeren etter at han kom med det mange meiner er ei usmakeleg utsegn under eit arrangement på landsmøtet. Johnson hevda at den krigsherja libyske byen Sirte kunne bli ein turistmagnet berre «dei får fjerna alle dei døde kroppane først».

(©NPK)