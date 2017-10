Senator: Inga terrorisme-kopling i Las Vegas

– På noverande tidspunkt er eg glad for å kunne sei at det ikkje ser ut til å ha vore noko samband til terrorisme, sa Burr til reporterar etter møte i komiteen onsdag.

IS har hevda at gjerningsmannen Stephen Craig Paddock, ein 64 år gammal kvit pensjonert rekneskapsførar og som likte å spele på kasino, var «soldat» for den ytterleggåande islamistgruppa.

Amerikansk politi har frå starten av vore skeptisk til denne påstanden. Spesialagent i FBI som leia det etterforskinga til det føderale politiet i Las Vegas, Aaron Rouse, har sagt at etterforskarane ikkje har funnet noko som helst slags form for bevis som kunne etablere ei slik kopling.

(©NPK)