SOHR: IS drevet ut av Hama-provinsen

– På onsdag tok soldatane til regimet kontroll over dei siste landsbyane i austre Hama, seier leiaren for Syrian Observatory for Human Rights, Rami Abdulrahman.

Avisa Al-Watan melder også at IS har tapt Hama-provinsen.

Rundt 400 IS-krigarar og 190 syriske og allierte soldatar er drepne under kampane i provinsen. Offensiven mot IS i Hama begynte tidleg i september, og dei ytterleggåande islamistane er sidan drevet ut av 50 landsbyar, inkludert strategisk viktige Uqayribat. I juni trekte IS seg også ut av Aleppo-provinsen.

Opprørarane i USA-støtta Syrian Democratic Forces (SDF) kjemper mot IS om Raqqa og provinsen Deir al-Zor.

Meir enn 330.000 sivile er blitt drepne sidan den syriske borgarkrigen braut ut i 2011.

