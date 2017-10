Mexico: 369 omkom i jordskjelvet

Den siste sakna blei funnen omkommen onsdag, og dødstalet nådde dermed 369, blant dei 228 i Mexico by, opplyser sivilforsvarets sjef Luis Felipe Puente.

Den siste omkomne låg under ein samanrast sju etasjar høg kontorbygning i sentrum av hovudstaden. Ruinane var den siste staden som leitemannskap framleis gjekk gjennom. Berre under denne bygningen er det funne 49 omkomne, blant dei 19 kvinner og 30 menn, opplyser innanriksdepartementet.

Ordførar i hovudstaden Miguel Ángel Mancera sa i eit intervju med fjernsynskanalen Milenio at leitemannskapa no er ferdige med å søke gjennom ruinane av kontorbygningen og at alt leitearbeid no er ferdig.

– Vi har ingen fleire sakna personar. Alle offera er identifiserte, sa han.

Frå den same samanraste kontorbygningen blei det funnet 29 personar i live i dei første dagane etter at jordskjelvet ramma 19. september. Men sidan 22. september har ingen fleire menneske blitt funne i live i ruinane som mannskapa har søkt gjennom.

Dei aller siste som blei funne i live, var to hundar og ei papegøye, nesten ei veke etter skjelvet.

President Enrique Peña Nieto skulle etter planen halde ein tale seinare onsdag for å snakke om gjenoppbygging etter skjelvet, som forårsaka skader til ein anslått verdi av 2 milliardar dollar, nærmare 16 milliardar kroner.

Jordskjelvet hadde episenter søraust for hovudstaden og blei målt til ein styrke på 7,1.

