EU-kommisjonen ber om dialog i Spania 

– Det trengst ein felles veg framover, sa Timmermans då EU-parlamentet heldt ein ekstraordinær debatt om situasjonen i Catalonia.

EU-kommisjonen ber alle partar om å forlate konfrontasjonslinja og heller snakke saman, sa Timmermans. Dialog er spesielt viktig når usemja er stor, sa han.

– Alle kommunikasjonskanalar må haldast opne. Tida er nå inne for samtaler for å finne ein veg ut av den fastlåste situasjonen.

Timmermans kom også med ein nøye balansert kritikk av korleis både katalanske og spanske leiarar har handtert situasjonen. Han fastslo at folkeavstemminga i Catalonia søndag var grunnlovsstridig og bad innstendig om respekt for prinsippa i rettsstaten.

– Prinsippa i rettsstaten er ikkje valfrie, dei er fundamentale. Om rettsstaten ikkje gir deg det du ønskjer, kan du arbeide for å endre prinsippa, men du kan ikkje ignorere dei, sa Timmermans.

Ifølgje han står Europa på tre søyler: rettsstat, demokrati og menneskerettar.

– Dei tre treng kvarandre. Dei kan ikkje sjå bort frå kvarandre. Du kan ikkje bruke den eine mot den andre. Om du fjernar éin av desse søylene, fell dei andre også.

Samtidig understreka han at styresmaktene har rett til å bruke makt for å halde oppe lov og orden, men at denne maktbruken må vere proporsjonal.

– Vold løyser ingenting i politikken. Vold er aldri eit svar, aldri ein løysing. Vold kan aldri brukast som våpen eller verktøy. Det veit vi i Europa betre enn nokon andre, sa Timmermans.

