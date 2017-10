Catalonias leiar varslar erklæring  

I ein samtale med BBC blir Puigdemont spurt om kva han vil gjere dersom den spanske regjeringa grip inn og tar kontroll over Catalonias regjering. Han svarar at det vil vere «ein feil som forandrar alt».

Vidare opplyste den katalanske leiaren at det for augneblinken ikkje er kontakt mellom regjeringa i Madrid og hans administrasjon.

Ifølgje katalansk helsevesen vart 893 sivile behandla for skadar som følgje av samanstøytane søndag. Politiet brukte batongar og i nokre tilfelle også gummikuler mot folkemengdene. Fire av dei skadde vart sende til sjukehus.

Innanriksdepartementet har opplyst at også 431 politifolk vart såra.

Regjeringa har avfeia folkeavstemminga som ei grunnlovsstridig farse.

Katalanske styresmakter seier på si side at 90 prosent stemte for sjølvstende og at oppslutninga i folkeavstemminga var på 42,3 prosent.

Søndag erklærte Puigdemont at Catalonia hadde «vunne retten til ein sjølvstendig stat».

(©NPK)