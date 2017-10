60 år sidan Sputnik – starten på romkappløpet

Då Sputnik 1 vart sendt ut i kretsløp rundt jorda i oktober 1957, som den første satellitten nokosinne, skulle det ikkje berre illustrere sovjetisk teknologisk utvikling. Det starta også ein ny kamp om verdsrommet i den kalde krigen mellom USA og Sovjetunionen.

Sputnik-1 skulle i utgangspunktet ikkje berre vere ein satellitt, men var ein del av sovjetaranes ambisjon om å utvikle eit nytt militærmissil.

– Målet var å byggje ein interkontinental rakett som kunne transportere ei bombe til kvar ein stad på planeten, fortel den no 97-årige Nikolaj Sjiganov, ein av forskarane bak R-7-raketten som sende Sputnik-1 ut i rommet.

Det ambisiøse målet vart forkasta på grunn av tidspresset sovjetarane følte frå USA, som sjølv jobba aktivt med si romforsking. Sovjetunionen nøyde seg med å utvikle ein enkel satellitt som vart klar på berre to månader.

– Tre timar over midnatt fann vi ut at Sputnik var i kretsløp. Vi drakk rein alkohol for å feire rakettens seier, seier Sjiganov.

