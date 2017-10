27 homofile og lesbiske arrestert etter konsert i Egypt

Sjølv om homofili ikkje er forbode ifølgje egyptisk lovgjeving, har forfølging av homofile vore utbreidd i det nordafrikanske landet.

Måndag vart 27 homofile og lesbiske arresterte for «utskeielser», opplyser egyptiske styresmakter. Fem andre personar er etterlyst.

Politiaksjonen kjem i kjølvatnet av ein konsert i Kairo med det libanesiske bandet Mashrou' Leila, som heiste eit regnbogeflagg. Reaksjonane på arrestasjonane har vore sterke, blant anna frå Amnesty International.

– Egyptiske styresmakter må med ein gong stanse denne forfølginga og lauslate alle dei arresterte, seier Najia Bounaim, nordafrikansk kampanjedirektør i Amnesty International.

Egyptiske styresmakter truar no med å forby massemedia i landet å «fremme homofili». Mashrou' Leilas vokalist Hamed Sinno er sjølv homofil og skuldar egyptiske styresmakter for å skape sosial panikk for å kunne slå ned på homofile.

– Det er kvalmt at dette hysteriet kjem fordi nokre ungdommar har heist eit flagg som står for kjærleik, seier bandet i ei fråsegn.

