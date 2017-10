106 år gammal afghansk kvinne får likevel bli i Sverige

Den afghanske kvinna er no innvilga tidsavgrensa opphald, heiter det i eit vedtak frå migrasjonsdomstolen i Göteborg.

Dermed blir eit tidlegare vedtak i migrasjonsverket omgjort. Domstolen har komme til at det er formildande omstende som tilseier at Uzbeki får bli i Sverige. Elles seier det svenske regelverket at høg alder åleine ikkje kvalifiserer til opphald, dersom ikkje andre forhold tilseier det.

Migrasjonsdomstolen peiker på den dårlege helsa til kvinna og at ho ville hamne i ein veldig sårbar situasjon dersom ho blir send tilbake til heimlandet.

106-åringen har fått ein tidsavgrensa opphaldsløyve på 13 månader.

