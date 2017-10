– Trump vil gi 230 milliardar kroner i katastrofehjelp til orkanoffera

Administrasjonen til president Donald Trump har lagt siste hand på ei katastrofehjelp-pakke med ein samla verdi på nesten 29 milliardar dollar. 16 milliardar dollar skal brukast på ein statleg støtta flaumforsikringsordning og 12,77 milliardar dollar skal gå til orkanoffera.

Det opplyser fleire høgtståande kjelder både i Det kvite hus og i Kongressen til nyheitsbyråa AP og AFP.

Det er venta at Trump-administrasjonen sender pakken til Kongressen onsdag.

Leiar for Republikanarane i Representanthuset, Kevin McCarthy, seier at han tysdag møtte kongressrepresentantar frå Texas og Florida for å orientere dei om planen til Trump-administrasjonen.

Fleire høgtståande republikanarar antydar at Kongressen kjem til å vedta krisepakken i midten av oktober.

Nyheita kom dagen etter at Trump besøkte orkanramma Puerto Rico. Der sa Trump til øyas guvernør Ricky Rosselló at Washington vil slette gjelda til Puerto Rico på over 70 milliardar dollar, meir enn 555 milliardar kroner.

– Dei skuldar store beløp til venene våre på Wall Street og vi er nøydde til å slette gjelda deira, sa Trump.

Men onsdag avviste budsjettsjefen i Det kvite hus Mick Mulvaney dette.

– Vi kjem ikkje til å tilby gjeldslette for Puerto Rico eller til dei noverande obligasjonseigarane på øya, sa Mulvaney.

Rosselló sa tysdag at dødstalet etter orkanen Maria har stige frå 16 til 34, og at orkanen har forårsaka skader for 90 milliardar dollar, i overkant av 714 milliardar kroner.

