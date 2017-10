USA vil be Cuba om å kutte diplomatar med 60 prosent

Dette skjer som eit svar på avgjerda førre veke avgjerd der USA bestemte å sende heim sine eigne diplomatar frå Cubas hovudstad Havanna.

Cubanske styresmakter sa da at dei meiner USA forhasta seg og streka under at dei ønsker å fortsette samarbeidet med Washington.

USAs oppmoding natt til tysdag markerer nok eit tilbakeslag for forholdet mellom landa.

Den cubanske regjeringa står ved at den ikkje har noko å gjere med helseproblema som amerikanarane trur kjem av ei form for lydangrep på øystaten. Minst 21 amerikanarar har fått slått fast helseskadar i samband med opphaldet på Cuba. Personane som er ramma, er blitt kalla heim av det amerikanske utanriksdepartementet.

Det er venta at kunngjeringa blir gjort offentleggjort tysdag.

