USA utviser 15 cubanske diplomatar 

Dei 22 tilsette ved USAs ambassade i Havanna har fått påvist helseplager og er sende heim, etter å ha blitt utsett for høgfrekvente og smertefulle lydar, både i ambassadebygningen og ved bustadane sine.

Amerikanske styresmakter har hittil omtalt dei 22 som diplomatar, men ifølgje ei rad godt informerte kjelder nyheitsbyrået AP har snakka med, dreier det seg i hovudsak om etterretningsagentar.

Kva som har forårsaka dei uforklarlege helseplagene er framleis eit mysterium. Amerikanske styresmakter hevdar dei ambassadetilsette er utsett for eit angrep, noko som har påført fleire av dei varig høyrselsskade, kraftig hovudverk, balanseforstyrringar og lettare hjerneskade.

Cuba nektar

Cubanske styresmakter nektar alle tilknyting til saka.

– Cuba har aldri gjort seg skuldig i, og vil aldri gjere seg skuldig i slike handlingar. Cuba ville aldri tillatt at landet vart brukt av ein tredjepart på denne måten, sa utanriksminister Bruno Rodríguez Parrilla i førre månad.

– Cubanske styresmakter har ikkje funne noko svar på kva helseplagene kan kome av. Etterforskinga fortset, men vi er avhengig av samarbeid med amerikanske styresmakter, sa han.

Utviser 15 cubanarar

Tysdag la utanriksdepartementet i Washington fram ei liste med namn på 15 cubanske diplomatar. Dei får sju dagar på seg til å forlate USA.

– Avgjerda er blitt tatt som følgje av Cubas manglande evne til å gjennomføre nødvendige steg for å beskytte våre diplomatar i samsvar med Wien-konvensjonen. Denne ordren vil sikre balanse i talet på som inngår i våre respektive diplomatiske utsendingar, heiter det i ei fråsegn.

Ein tenesteperson i utanriksdepartementet brukar omgrepet «utvising», men slår samtidig fast at det ikkje dreier seg om å erklære dei 15 cubanarane persona non grata, noko som ville ha hindra dei frå nokosinne å sleppe inn i USA igjen.

Krev nedbemanning

I mai utviste USA to cubanske diplomatar som følgje av striden, og dei har kalla heim 60 prosent av sine ambassadetilsette frå den cubanske hovudstaden.

– Fram til Cubas regjering kan garantere for sikkerheita til våre diplomatar på Cuba, vil ambassaden vår berre ha beredskapspersonell slik at så få diplomatar som mogleg risikerer å bli utsett for skadar, sa utanriksminister Rex Tillerson då han kunngjorde avgjerda om heimkalling.

Cuba kallar denne avgjerda forhasta og understrekar at styresmaktene ønsker å fortsette samarbeidet med USA.

