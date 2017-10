Trump besøkte orkanherja Puerto Rico

Etter orkanherjingane for knappe to veker sidan, er det framleis mangel på mat, drikkevatn og straum på øya.

Trump, som har fått skarp kritikk for nødhjelpsarbeidet etter orkanen Marias herjing på Puerto Rico, håpa med besøket å overtyde dei 3,4 millionar innbyggjarane på Puerto Rico om at dei ikkje er gløymde av styresmaktene i Washington.

Trump-administrasjonen har fått krass kritikk for å ikkje ha via nok merksemd og nødhjelp til Puerto Rico. Etter ei rad svært positive utsegner om hjelpeinnsatsen frå medlemmer av Trumps administrasjon, gav ordføraren i hovudstaden San Juan, Carmen Yulin Cruz, fredag uttrykk for sin frustrasjon.

– Folk døyr her, og eg kan ikkje begripe at den mest storslåtte nasjonen i verda ikkje kan utarbeide logistikk for ei liten øy, sa ho.

Trump tok laurdag til motmæle på Twitter og skulda ordføraren for dårleg leiarskap.

Innbyggjarane på Puerto Rico er amerikanske statsborgarar, men øya blir ikkje rekna som eigen delstat og er derfor heller ikkje representert i Kongressen. Puertoricanarar busett på øya kan ikkje stemme ved presidentval.

(©NPK)