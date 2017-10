Spanias innanriksminister skuldar Catalonias regjering for å oppfordre til opprør

Sentralregjeringa i Madrid er ikkje blitt skremt av generalstreiken til katalanarane, ordkrigen er snarare blitt skjerpa.

– Vi ser korleis regjeringa i Catalonia dag for dag skyv befolkninga mot avgrunnen og oppeldnar folk til opprør i gatene, sa innanriksminister Juan Ignacio Zoido tysdag.

Rundt om i delstaten vart generalstreiken ei kraftfull markering av at motstanden ikkje glir over med det første. Men det vart ikkje meldt om nye samanstøytar eller andre valdshandlingar.

Motorvegar vart sperra og bussar parkert då katalanarar protesterte mot den hardhendte framferd til politiets under folkeavstemminga i helga. Vegvesenet i Catalonia melde at demonstrantar hadde sperra vegar og motorvegar 24 forskjellige stader, med kø på opp mot 10 kilometer som resultat.

I regionhovudstaden Barcelona var det stans i offentleg transport store delar av dagen.

Fleire tusen demonstrantar samla seg utanfor hovudkvarteret til det nasjonale politiet i Barcelona. Der vart det ropt slagord om at politiet er ein «okkupasjonsstyrke» som må komme seg ut av Catalonia.

Sinne

Streiken var støtta av separatistgrupper og fleire mindre fagforbund. Både hamnearbeidarar og brannmannskapa hadde planlagt demonstrasjonar.

– Folk er veldig, veldig sinte, seier 53 år gamle Josep Llavina, som deltok i markeringa utanfor politihuset.

– Dei banka opp folk som stod med hendene over hovudet. Korleis kan vi unngå å vere sinte? spør han.

FC Barcelona avlyste treninga. Det var også venta at tilsette ville gå ut i streik i hamnar og ved museum, kyrkjer og andre populære turistattraksjonar.

Delte meiningar

Spanias to største fagforbund, UGT og CCOO, har derimot ikkje støtta streiken. Streiken skal heller ikkje ha ramma storindustrien, og på flyplassen i Barcelona gjekk trafikken som normalt.

– Eg er mot streiken. Det var faktisk ingen på jobben min som sa noko om ein streik. Så eg bestemte meg for å gå på jobb, seier Jose Bolivar, ein 54 år gammal mann som er tilsett ved rådhuset.

Antonia Cuello (37) veit ikkje heilt kva ho skal meine.

– På den eine sida er det vanskeleg å komme seg på jobb på grunn av denne streiken. Vi blir ramma av dette fordi nokre få har valt å oppføre seg på ein upassande måte. Men på den andre sida så forstår eg streiken, seier ho.

Kraftig fordømming

Generalstreiken var meint å uttrykkje ei kraftig fordømming av dei hardhendte forsøka frå politiet på å stoppe folkeavstemminga i helga om lausriving frå Spania.

Ifølgje katalanske helsemyndigheiter vart 890 sivilpersonar behandla for skadar som følgje av samanstøytane. Dei fleste var ikkje alvorleg skadde, men politiet brukte batongar og i nokre tilfelle også gummikuler mot folkemengdene.

Det spanske innanriksdepartementet har meldt at også 431 politifolk vart såra.

Den spanske regjeringa har avfeia folkeavstemminga som ei grunnlovsstridig farse.

Katalanske styresmakter seier på si side at 90 prosent stemte for sjølvstende. Puigdemont erklærte søndag at Catalonia hadde «vunne retten til ein sjølvstendig stat».

