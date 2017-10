Nairobis eldste universitet stengt etter valdelege protestar

Ein talsmann for universitetsleiinga skriv på Twitter at universitetet av sikkerheitsårsaker blir stengt med ein gong. Studentane skal tysdag ha blitt bedt om å forlate området.

Førre veke demonstrerte studentane mot arrestasjonen av eit populært parlamentsmedlem og av studentleiaren Babu Owino. Bakgrunnen for arrestasjonen av Owino var visstnok at han hadde kalla Kenyas president Uhuru Kenyatta for «son av ein hund».

Protestane vart avbrotne då politiet storma inn og brukte tåregass mot demonstrantane. 26 studentar vart såra i politiaksjonen.

Etter at Kenyas høgsterett oppheva resultatet av presidentvalet 8. september, har spenninga stige i landet.

Retten valde å oppheve resultatet etter at opposisjonsleiar Raila Odinga sende inn ein klage. I klagen hevda Odinga at datamaskinene til den uavhengige val- og grensekommisjonen (IEBC) var hacka til fordel for president Uhuru Kenyatta.

Nytt val skal haldast 26. oktober, men opposisjonspartiet og regjeringa stiller ulike krav til endringar i valkommisjon og -lover.

