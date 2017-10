Masseflukta frå Myanmar held fram

På berre nokre veker har over ein halv million rohingyaer flykta frå Rakhine-provinsen i Myanmar til Bangladesh. Ifølgje medium i landet har 10.000 no samla seg på grensa og masseflukta held fram, også frå landsbyar som hittil har unngått den verste valden.

Myanmars utanriksminister Kyaw Tint Swe hadde måndag samtaler med utanriksministeren i Bangladesh, Abul Hassan Mahmood Ali.

I samtalane lovde utanriksministeren at flyktningane kan få returnere til Myanmar, sett ut frå ein verifiseringsprosess som blei utarbeidd av dei to landa tidleg på 1990-talet.

Men flukta som held fram sår no tvil rundt løftet.

Ifølgje flyktningar og rettsgrupper føreset retten til retur dokument som dei fleste flyktningane ikkje har. Rohingyaene fryktar også kva som ventar dei i heimlandet, der mange fortel om valdtekter, drap og eldpåsetting.

Ifølgje den statsstøtta avisa «Global new light of Myanmar» forsikrar styresmaktene rohingyaene om at dei no er trygge i Rakhine-provinsen og hevdar at dei som flyktar gjer det «for eiga rekning».

Inne i Rakhine har forholda forverra seg, og representantar for FN og ein EU-delegasjon var måndag på ein regjeringsstyrt dagstur til eit konfliktramma område i provinsen.

Etter å ha sett forholda slo FN-representantane fast at området var prega av ei «ufatteleg omfang av liding». EU-delegasjonen oppfordra til å få slutt på valden.

