Fem arrestert etter funn av heimelaga bombe i Paris

Funnet av den heimesnikra bomba blei gjort i morgontimane laurdag, men blei først kjent tysdag. Politiet fant to gassbehaldarar på fortauet utanfor ein bygning i 16. arrondissement og ytterlegare to behaldarar inne i ein oppgang.

Det var ein bebuar som kontakta politiet etter at han hadde sett dei to gassbehaldarane utanfor huset. Politiet fant også ein mobiltelefon festa til den eine av behaldarane. Den skulle truleg bli brukt til å detonere bomba.

Det er ingen opplysningar om identiteten til dei fem arresterte personane, og det er heller ikkje kjent kva dei er sikta for.

Det var innanriksminister Gérard Collomb som tysdag opplyste at ein av dei arresterte står på ei liste politiet har over personar som kan utgjere ei terrorfare.

– Dette seier oss at trusselnivået i Frankrike er ekstremt høgt, sa ministeren. Han viste til knivdrapet i Marseille i helga og sa at slike hendingar aktualiserer behovet for ei ny, streng sikkerheitslov.

Underhuset i den franske nasjonalforsamlinga skulle seinare tysdag stemme over ei antiterrorlov som menneskerettsgrupper og FN-ekspertar har kritisert for å gi for mykje makt til politiet og lokale styresmakter.

