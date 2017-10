Demokratar krev strengare våpenlover

Før massakren som kravde minst 59 menneskeliv i Las Vegas, hadde leiande republikanarar i Representanthuset inne eit forslag om å gjere det lettare å kjøpe lyddemparar, og at personar autorisert til å bere skjulte våpen skal kunne ta med seg våpen inn i andre delstatar.

Republikanarane har sett lyst på å få lovendringane gjennom, ettersom dei har majoritet både i Representanthuset og Senatet, og ein alliert i president Donald Trump. Etter skytemassakren er det derimot uklart når, eller om, det vil bli stemt over forslaget.

– Kva Kongressen kan gjere, og kva Kongressen må gjere, er å lage lover som gjer at våre medborgarar er trygge, sa demokraten Chuck Schumer i Senatet, dagen etter skytinga.

Vidare uttalte Schumer at ein god start vil vere å lage lover som hindrar våpen frå å hamne i feil hender.

Også den demokratiske senatoren Chris Murphy, ein forkjempar for strengare våpenkontroll, uttalte at det no er på tide at Kongressen gjer noko.

Skytemassakren i Las Vegas er den største i moderne amerikansk historie, men Kongressen har i etterkant av tidlegare massakrar i Colorado, Connecticut og Florida, ikkje lykkast i å gjennomføre endringar i våpenlova.

President Donald Trump ville ikkje svare på spørsmål om skjerpa våpenlover då han fordømte skytemassakren i Las Vegas. Han uttalte at massakren var ei «handling av rein vondskap».

