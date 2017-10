Trump: Rein vondskap bak Las Vegas-massakren

– Dette var ei handling av rein vondskap. Føderale styresmakter jobbar no tett med lokale styresmakter for å hjelpe til i etterforskinga, sa Trump i ein direktesendt tale like før klokka 17 norsk tid.

Trump retta i talen stor takk til politiet i Las Vegas og alle nødetatane og opplyste at han sjølv vil besøkje byen onsdag.

– Vi ber for dykk, og vi er her for dykk. Vi ber Gud hjelpe dykk å komme dykk gjennom denne mørke tida. i Bibelen står det at Herren står nær dei som lir. Vi søkjer trøyst i desse orda, sa Trump.

Minst 50 menneske vart drepne og over 400 vart såra då ein 64 år gammal mann opna eld frå eit hotellvindauge mot publikum på ein konsert i Las Vegas søndag kveld.

Trump kommenterte tidlegare måndag det som blir omtalt som den verste skytemassakren i USAs historie i ei Twitter-melding.

– Mine varmaste kondolansar og medkjensle til offera og familiane i den grufulle Las Vegas-skytinga. Må Gud velsigne dykk, skreiv han.

(©NPK)