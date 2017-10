Politiet: Ikkje noko samband mellom knivdrap i Marseille og IS

To kvinner blei knivstukne og drepne på den største togstasjonen i byen. IS har hevda å stå bak drapa og har omtalt gjerningsmannen som ein av IS' soldatar.

Fleire augevitne har sagt at mannen ropte «Allahu Akbar» i det han begynte å stikke rundt seg. Dermed føyer tydelegvis hendinga seg inn i fleire liknande terrorhandlingar dei siste månadene.

Men måndag opplyste ei kjelde i politiet at det ikkje er funne truverdige spor som set mannen i kontakt med IS. Identiteten til gjerningsmannen er heller ikkje hundre prosent klarlagt. Han er truleg av tunisisk ætt, kjent av politiet for lovbrot som butikktjuveri og ulovleg eige av våpen.

Mannen har sidan 2005 operert med sju ulike namn. Sjefklagaren for terrorsaker i Frankrike, François Molin, seier at mannen blei arrestert for butikktjuveri i Lyon for berre ei veke sidan. Då hadde han vist fram eit tunisisk pass og sagt til politiet at han var stoffmisbrukar utan fast adresse. Molin navinga han som Ahmed H.

Offera var kusiner, begge 20 år gamle frå Lyon. Den eine studerte i Marseille, den andre var på besøk i helga. Videoopptak frå stasjonsområdet viser brutal knivstikking frå gjerningsmannen.

Han blei skoten og drepen av medlemmer av den franske antiterrorstyrka Sentinelle.

(©NPK)