Over 20 drepne og 100 såra i Las Vegas-skyting

– Eg vil ikkje gi dykk eit nøyaktig tal, for det har eg ikkje no, seier sheriff Joseph Lombardo på ein pressekonferanse natt til måndag lokal tid.

Politiets pressekonferanse i Las Vegas er i gang. Dei seier at det er over 100 skadde og over 20 drepne.

Politiet trur éin gjerningsperson stod bak angrepet, og vedkommande er drepen.

– No trur vi det er ein enkeltaktør, ein einsleg ulv, seier Lombardo.