Knivdrap i Marseille blir etterforska som terror – IS tar på seg skylda

Gjerningsmannen blei sjølv skoten og drepen av soldatar som patruljerte i den sentrale togstasjonen i byen, Saint-Charles.

Påtalemakta i Paris skriv i ei utsegn at etterforskinga omfattar «drap med kopling til ein terrororganisasjon», i tillegg til drapsforsøk mot ein offentleg tenestemann. Frankrikes innanriksminister Gérard Collomb strekar under at styresmaktene enno ikkje kan slå fast at det dreier seg om ein terrorhandling.

Søndag kveld hevdar eit arabisk propagandabyrå at det er IS som står bak angrepa.

Politiet har videoopptak av hendinga. Den viser gjerningsmannen angripe ei kvinne og springe bort. Seinare kjem han tilbake og angrip ei anna kvinne.

Døde av skadane

Begge dei to kvinnene var forbipasserande og døydde av skadane dei fekk. Den eine av dei skal ha fått strupen skoren over. Nokre vitne har fortalt at gjerningsmannen ropte «allahu akbar» (gud er stor) då han gjekk til angrep. Mannen skal vere i 30-åra.

Styresmaktene opplyser at angriparen blei skoten då han sprang mot soldatane som rykte ut til åstaden.

Politiet bad søndag publikum halde seg unna stasjonen, som blei evakuert etter hendinga.

Innanriksminister Collomb skriv på Twitter at han «umiddelbart» vil reise til Marseille i samband med hendinga.

Macron opprørt

President Emmanuel Macron seier at han er djupt opprørt over det «barbariske» knivangrepet. Han rosa soldatane som patruljerte stasjonen for å halde hovudet kaldt og opptre snarrådig.

Frankrike har vore ramma av fleire større terrorangrep dei siste åra og innførte unntakstilstand etter det brutale Paris-angrepet i 2015. Den gjeld framleis. Det er utplassert anslagsvis 7.000 soldatar rundt om i landet i område med særleg høg risiko.