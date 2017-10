Fem sivile drepne i luftangrep i Jemen

Tenestepersonen opplyser til AFP, på føresetnad av å vere anonym, at angrepet var retta mot distriktet Barh i provinsen Taez sørvest i landet. Dette er eit område som i hovudsak er kontrollert av Jemens internasjonalt anerkjente regjering, mens Barh er under kontroll av houthi-opprørarane.

Saudi-Arabia stod bak luftangrepet, hevdar det opprørarkontrollerte nyheitsbyrået Sana. Nabolandet i nord har ikkje kommentert saka.

Angrepet måndag fann stad dagen etter at FNs menneskerettsråd gav grønt lys for å sende granskarar til Jemen for å undersøkje skuldingar om at partane i krigen gjer seg skuldig i krigsbrotsverk.

Den iranskstøtta houthi-militsen, som er alliert med Jemens tidlegare president Ali Abdullah Saleh, har i fem år prøvd å nedkjempe den internasjonalt anerkjente regjeringa til president Abd-Rabbu Mansour Hadi. Hadi blir støtta av ein arabisk koalisjon leidd av Saudi-Arabia.

