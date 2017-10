Drapssikta dansk ubåtkaptein krev å bli sett fri

– Eg kan opplyse at det ikkje blir snakk om ei frivillig forlenging, seier Betina Hald Engmark til danske Ekstra Bladet måndag.

Det betyr at det skal vere eit fengslingsmøte om forlenginga tysdag ettermiddag. Her vil påtalemakta krevje at Madsen blir varetektsfengsla i ytterlegare fire veker.

Peter Madsen er sikta for å ha drepe den svenske journalisten Kim Wall og for å ha partert liket og kasta det i sjøen utanfor København frå sin heimebygda ubåt.

Han har sete fengselet sidan 12. august. I byrjinga av september blei vareteken forlengt med fire veker.

Madsen har sjølv forklart at det skjedde ein ulykke om bord i ubåten, og at han deretter «gravla Wall i sjøen»

Han har frivillig gått med på å la seg undersøkje av rettspsykiatrar.

(©NPK)