Danske legar seier nei til cannabis-reseptar

Motstand frå danske legar kan stoppe den fireårige prøveordninga i Danmark, der det frå 2018 skulle vere mogleg å få utskriven medisinsk cannabis på resept.

Det vitskaplege selskap til praktiserande legar, DSAM, rår no sine medlemmer frå å skrive ut reseptane. Bakgrunnen er at dei meiner at det manglar dokumentasjon på helsegevinstar og biverknader, at cannabis ikkje er godkjent som legemiddel, og at det ikkje er gjennomført forsøk der pasientane enten får eksperimentell behandling eller kontrollbehandling.

– Om ein pasient kjem til meg, så må eg seie at eg ikkje kan skrive ut medisinen. Eg har verken erfaring frå andre pasientar eller ein god nok dokumentasjon å vise til, seier formann i DSAM, Anders Beich.

Folketinget vedtok i november i fjor at cannabis kan bli gitt på resept til sklerosepasientar, pasientar i kjemoterapi, smertepasientar og ryggmargsskada.

