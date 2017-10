Presidenten krev samtidig at politimannskapa som vart utplasserte i regionen i samband med folkeavstemminga, blir trekte ut. Han klandrar spanske myndigheter for valdshendingane, som oppstod då politiet forsøkte å hindre stemmegjevinga og katalanarar motsette seg dette. Spanias regjering har erklært folkeavstemminga for ulovlig.

