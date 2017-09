USA åtvarar amerikanarar mot reiser til Cuba og hentar ambassadetilsette heim 

Amerikanske styresmakter viser til at diplomatar er blitt ramma av «spesifikke angrep», og at det ikkje kan avvisast at vanlege amerikanarar kan bli ramma av liknande angrep.

– Fram til Cubas regjering kan garantere for sikkerheita til våre diplomatar på Cuba, vil ambassaden vår berre ha beredskapspersonell slik at så få diplomatar som mogleg risikerer å bli utsette for skadar, sa utanriksminister Rex Tillerson då han kunngjorde avgjerda om å kalle heim 60 prosent av staben fredag.

Vedtaket kjem etter at amerikanske diplomatar på øya i eit års tid har meldt om uforklarlege helseproblem.

Amerikanske styresmakter veit enno ikkje kva dette kjem av, men dei har konkludert med at skadane kjem av ein eller annan form for angrep.

– Ramma på hotell

Diplomatar skal også ha blitt ramma mens dei har budd på hotell. Det betyr at også vanlege amerikanarar risikerer å bli ramma, noko som er bakgrunnen for at reiserådet til Cuba blir endra dramatisk.

Tillerson understrekar at det ikkje er aktuelt å kutte den diplomatiske kontakten med Cuba, og at cubanske og amerikanske styresmakter samarbeider for å oppklare saka.

– Cuba har sagt til oss at ein kjem til å fortsette å undersøkje desse angrepa, seier Tillerson.

Inntil vidare vil USA stanse all utskriving av visum på Cuba, men cubanarar som ønsker å søke om visum til USA, vil kunne gjere dette via nabolanda.

Høgfrekvent lyd?

Minst 21 diplomatar og familiane deira skal ha fått skadar under opphald på Cuba. Enkelte har fått den alvorlege diagnosen traumatisk hjerneskade, andre har fått høyrselstap, svimmelheit, søvnproblem, hovudverk og kognitive forstyrringar.

Det er store variasjonar i symptoma frå person til person, noko som gjer det endå vanskelegare å finne årsaka. Ein av teoriane er at skadane kjem av ei skjult akustisk eining som har sendt ut høgfrekvent lyd.

Cubas utanriksminister Bruno Rodriguez sa i førre veke at cubanske styresmakter ikkje har funne bevis som kan knyte symptoma til eit angrep utanfrå.

Sårbart forhold

President Barack Obama sette i verk fleire tiltak som skulle normalisere forholdet mellom dei to landa, men no kan det vere duka for eit alvorleg tilbakeslag.

Avgjerda vart tatt av utanriksminister Rex Tillerson natt til fredag idet han var på veg til Kina. Fleire andre alternativ skal ha blitt vurdert, deriblant å stengje ambassaden heilt.

President Donald Trump skal ha gått gjennom dei ulike alternativa i eit møte med Tillerson tidlegare i veka.

