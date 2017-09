Trump skal delta på asiatisk toppmøte

Det opplyser Det kvite hus fredag. Føremålet med turen er å oppfordre landa i regionen til å slutte rekkja overfor Nord-Koreas våpenprogram. Handel blir eit anna sentralt tema.

Rundreisa skal omfatte Japan, Sør-Korea, Kina, Vietnam og Filippinane, i tillegg til eit besøk på Hawaii, og skal vare frå 3. til 14. november.

Trump har tidlegare antyda at han kunne komme til å droppe møtet i den sørasiatiske samarbeidsorganisasjonen ASEAN, men Det kvite hus bekreftar no at presidenten kjem.

ASEAN-møtet skal finne stad på Filippinane. Det blir rekna som sannsynleg at Trump skal møte den omstridde presidenten i landet, Rodrigo Duterte.

