To treåringar skotne av leikekamerat i barnehagen i USA

Den tragiske ulykka fann stad i ein privat heim som fungerer som ein barnehage i ein forstad til Detroit, då ein av barna fann ein lada pistol.

Eit barn blei skoten i skuldra og ifølgje lokalt politi reknar ein med at barnet vil bli heilt friskt att. Politiet vil ikkje gå ut med detaljar om skadane til det andre barnet. Tilstanden skal vere kritisk, men stabil.

Det går føre seg ei etterforsking og etterforskarane skal i ein møte med påtalemakta bestemme om nokon skal bli sikta i saka.

1,7 millionar amerikanske barn bur i heimar med ladde pistolar, ifølgje The Brady Campaign to Prevent Gun Violence. Ifølgje ein ny studie publisert i det medisinske tidsskriftet Pediatrics, døyr det kvart år 1.300 barn av skotskadar i USA, mens 5.790 barn blir behandla for skader.

(©NPK)