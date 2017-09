Svensk forfattar blir ikkje utlevert frå Spania til Tyrkia

Den spanske regjeringa kunngjorde avgjerda fredag ettermiddag.

Det betyr at Yalcin (59), som både er svensk og tyrkisk statsborgar, kan reise heim til Sverige etter å ha sete fengsla i Spania sidan august.

Årsaka til arrestasjonen var at tyrkiske styresmakter sende ut ein internasjonal arrestordre mot forfattaren. Dei skuldar han for å vere leiar av ein terrororganisasjon og hevdar han har spreidd propaganda på nettet under ei rad psevdonym.

Yalcin flykta til Sverige i 1984 der han fekk politisk asyl. Han har hatt dobbelt statsborgarskap sidan 2006.

Sveriges utanriksminister Margot Wallström gler seg over avgjerda.

– Hamza Yalcin er no fri til å reise og kan sjå igjen sin familie, skriv ho i ei fråsegn på nettstaden til regjeringa.

(©NPK)