SOHR: 58 soldatar drepne i IS-angrep i Syria

Sukna ligg nordaust for den historiske byen Palmyra, i provinsen Homs. Angrepet fann stad torsdag då IS utøvde kraftig motstand mot ein russiskstøtta offensiv retta mot det som skal vere ein av IS' siste skansar i landet, ifølgje Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

IS stadfestar også angrepet. I ei utsegn heiter det at IS drap fleire regimesoldatar i området.

