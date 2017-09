Russisk opposisjonsleiar arrestert igjen

Navalnyj blei møtt av politi då han skulle forlate bustaden i Moskva fredag morgon.

– Dei arrestert meg i inngangspartiet i bygninga og frakta meg til ein stad for å forklare seg, skriv Navalnyj på Twitter fredag morgon.

Navalnyj skulle dra til byen Nizjnij Novgorod aust for hovudstaden for å halde ein tale.

Navalnyj har fleire gonger tidlegare blitt arrestert av russisk politi, og han har også måtta sone for å ha organisert ulovlege demonstrasjonar. Opposisjonsleiaren skuldar russiske styresmakter for korrupsjon og har varsla at han vil stille til neste års presidentval i Russland, noko han truleg ikkje har moglegheit til å gjere fordi han tidlegare er dømd for bedrageri.

