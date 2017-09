Irakiske styrkar i gang med å ta over IS-bastion

– Ein stor militæraksjon har starta for å frigjere Hawija og områda rundt byen, seier generalløytnant Abdel Amir Yarallah fredag morgon.

Irakiske styrkar starta offensiven for å ta over områda rundt Hawija 21. september. Dei fekk raskt kontroll over byen Sharqat, og dagen etter fortsette dei offensiven mot Hawija, opplyser han.

Hawija ligg om lag 300 kilometer nord for Bagdad og 45 kilometer vest for Kirkuk.

(©NPK)