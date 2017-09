– Minst 21 omkom i trengsel som oppstod på indisk jernbanestasjon

Pendlarar var på veg over ei fotgjengarbru som knyter saman jernbanestasjonane Elphinstone og Parel då det braut ut panikk i morgonrushet fredag. Mange blei trakka ned.

Situasjonen oppstod då det fall ned nokre betongbitar på brua i det kraftige regnet. Det førte til at den store folkemengda begynte å presse seg framover mot enden av brua i panikk for at brua skulle kollapse, opplyser Mumbai-politiets talsmann Gansham Patel.

Tragedien blei forverra av at det allereie stod mange menneske tett saman under soltaket som dekkjer brua, for å sleppe unna det kraftige regnet. Det opplyser lokalpolitikar Shaina Nana Chudasama. Dessutan er den smale fotgjengarbrua ofte fylt opp av gateseljarar som gjer det vanskeleg for pendlarar å passere på ein effektiv måte. Dermed var katastrofen eit faktum.

Politiet opplyser at minst 21 personar mista livet og rundt 20 blei skadd. Tilstanden er kritisk for minst fem av dei skadde, ifølgje byens styresmakter.

– Dødstalet er venta å stige, uttaler talsmann Tanaji Pawar på vegner av Mumbais katastrofeberedskap.

(©NPK)