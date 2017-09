Soldatar skal halde vakt over Københavns synagoge

Danske styresmakter har bestemt at 160 soldatar skal avlaste politibetjentar ved grensa mot Tyskland og i bevoktning av jødiske institusjonar. Soldatane blir sett inn fredag, opplyser Københavns Politi og Rigspolitiet.

Dei 160 soldatane skal erstatte 128 årsverk som politiet til no har stått for. Soldatane har vore på kurs slik at dei kan stå klar til å avløyse polititenestefolka.

Oppdraget er resultat av ein avtale mellom det danske forsvaret og politiet. Det er ukjent kor lenge oppdraget til soldatane.

(©NPK)