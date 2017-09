Republikanarane gnir seg i auga over Trumps krumspring

Trump kunngjorde med brask og bram at han ville fly ned til Indianapolis og legge fram sitt historiske skatteforslag, men då partifellane hans fekk høyre kven han hadde med seg på Air Force One, trudde dei ikkje sine eigne øyrer.

Med på flyet var Indianas demokratiske senator Joe Donnelly som er eitt av måla Republikanarane har i kikkertsikte til neste års mellomval. Amerikanske medium meiner dette berre strekar under kor uforutsigbar Trump er for sitt parti.

Men det mest alvorlege for enkelte Republikanarar har i stor grad vore kor ineffektiv han har vore for å få gjennomslag for den politiske agendaen til partiet. Han blir no spådd ein siste sjanse til å snu dette i år med skattereforma.

