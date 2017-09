Overgangsperiode kan gjere brexit enklare for Noreg

Ein overgangsperiode kan gjere brexit lettare å handtere for Noreg, meiner europaministeren.

– Vi har sagt at vi gjerne vil vere så tett som mogleg på dei overgangsordningane som kjem, rett og slett for enkelheits skuld, seier Bakke-Jensen til NTB.

Ein viktig grunn til dette er at britane ikkje har lov til å forhandle med tredjeland som Noreg om handelsavtaler så lenge Storbritannia er med i EU. Håpet er at slike forhandlingar skal kunne komme i gang i overgangsperioden, samtidig som handelen i denne perioden kan fortsette omtrent som i dag.

Det som blir viktig for Noreg no, stadfestar Bakke-Jensen, blir å sikre at også Noreg får moglegheita til å kople seg på overgangsordningane som Storbritannia og EU blir samde om.

– Vi vil gjerne ha moglegheita til å vere med på det som tener oss, seier han.

Bakke-Jensen var tysdag denne veka på ein lynvisitt i Brussel for å delta på eit møte om brexit i regi av EPP, ein paraplyorganisasjon for konservative parti i Europa. Sjefforhandlar i EU Michel Barnier deltok på møtet for å oppdatere dei konservative politikarane om status i forhandlingane.

Det britiske forslaget om ein overgangsperiode blei lagt fram av statsminister Theresa May i talen ho heldt om brexit i Firenze i førre veke. Forslaget frå May er at overgangen skal vare i rundt to år.

EU og Storbritannia har denne veka følgt opp med ei ny runde med formelle forhandlingar. Desse blir avslutta torsdag ettermiddag.

(©NPK)