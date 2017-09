Nordkoreanske verksemder i Kina har fått 120 dagar på å legge ned

Nokre dagar etter at Kina kunngjorde at landet ville avgrense eksporten av raffinerte petroleumsprodukt til Nord-Korea frå og med 1. oktober, kjem kinesiske styresmakter no med ein ny frist.

Kinas finansdepartement har gitt nordkoreanske bedrifter, også dei som er i fellesføretak med kinesiske bedrifter, 120 dagar på å legge ned. Nedteljinga startar frå og med dagen FNs resolusjon blei vedtatt, 11. september.

Kina er Nord-Koreas viktigaste allierte og største handelspartnar. USA har pressa Kina til å ta del i sanksjonskøyret mot Nord-Korea for å bremse ambisjonane diktaturet har om atomvåpen.

USAs utanriksminister, Rex Tillerson, skal møte den kinesiske utanriksministeren, Wang Yi, i Beijing seinare denne veka.

(©NPK)