Måling: Utbreidd misnøye mot president Donald Trump

Undersøkinga, som er gjennomført av meiningsmålingsinstituttet ved Quinnipiac University, blei offentleggjort onsdag og viser ei djup splitting blant veljarane både når det gjeld parti, kjønn og rase på om Trump er skikka til sitt embete. Men dei fleste var samde om ein ting – Trump må stoppe med tvitringa si.

Av dei 1.412 veljarane som er med i målinga, svarer 69 prosent at han bør la Twitter vere i fred, mens berre 26 prosent sa at han burde halde fram med aktiviteten.

I alt 56 prosent av dei spurde meinte Trump ikkje var skikka til å vere president, mens 42 prosent meinte han var det.

94 prosent av dei som stemte på Demokratene, mente at republikanaren Trump ikkje er skikka, mens 5 prosent svarte at han eignar seg. Blant dei republikanske veljarane var den same delen 84 prosent ja og 14 prosent nei.

Amerikanske menn var splitta i det same spørsmålet – 49-49, mens fordelinga var 63–35 for kvinnene som blei spurt. Kvite veljarar var delt med 50–48 og for svarte var fordelinga 94–4. Dei fleste latinamerikanarane som deltok i undersøkinga – 60–40 – mente også Trump var ueigna.

57 prosent svarte at dei misliker jobben han gjer som president, mens 36 prosent gav tommelen opp. 51 prosent svarte at dei skammer seg over å ha han i Det kvite hus, mens 27 prosent sa dei var stolte.

Undersøkinga er gjennomført i perioden 21. til 26. september og har ein feilmargin på 3,1 prosentpoeng.

