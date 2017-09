Hjelpeorganisasjonar ber om handling for syriske flyktningar i grenseleir

Ein organisasjon for 58 ikkje-statlege organisasjonar seier torsdag at verdssamfunnet og Jordan må finne ei snarleg løysing på situasjonen for flyktningane. Deriblant blir det nemnt busetjing av dei internt fordrivne eller sikring av innreise til Jordan. Hjelpeorganisasjonane anslår at om lag 50.000 internt fordrivne syrarar er stranda i ørkenområdet langs Jordans nordaustre grense mot Syria.

Talsmannen for organisasjonen Jordan INGO Forum, Yannick Martin, seier at forholda for flyktningane blir verre, mens «samtalene tar lenger tid enn vi alle hadde håpa».

Situasjonen har oppstått etter at Jordan, som allereie har tatt imot 660.000 syriske flyktningar, i 2016 stengde grensa og viste til sikkerheita.

Stenginga har avgrensa leveransar av nødhjelp frå Jordan til flyktningleiren Rukban. Den mindre leiren Hadalat vart tømt tidlegare i september på grunn av kampar, og fleire av flyktningane tok seg då vidare til Rukban.

