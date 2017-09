Dødstalet stig etter Mexico-skjelvet

Leiaren for sivilforsvaret i landet, Luis Felipe Puente, kunngjorde det nye talet på omkomne torsdag.

Redningsmannskapa finn framleis omkomne i ruinane av bygningar som raste saman då skjelvet med ein styrke på 7,1 ramma 19. september, men mange stadar er oppryddinga allereie ferdig.

Mexicos president Enrique Pena Nieto sa onsdag at dei to jordskjelva som har ramma landet dei siste vekene, kan ha gjort skadar for omkring 38 milliardar pesos. Summen svarar til rundt 16,5 milliardar kroner.

(©NPK)